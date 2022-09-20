Şırnak Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı; Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Rams Global Cizre Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çağlı, kurum müdürleri ve çok sayıda seyirci takip etti. Yarın Kosova’nın KV Peja takımıyla karşılaşacak Cizre Belediyespor, maçı kazandığı takdirde Challenge Kupası’na katılmaya hak kazanacak.

Aras Kargo, Türkiye Voleybol Federasyonu’na sponsor oldu

Aras Kargo, Türkiye Voleybol Federasyonu’na sponsor oldu

Voleybol Erkekler Balkan Kupası’nda Türkiye’yi temsil eden Cizre Belediyespor, Moldova’nın DOR Chisina takımını 3-0 yendi.

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