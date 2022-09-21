Voleybol Erkekler Balkan Kupası’nda Türkiye’yi temsil eden Cizre Belediyespor, Kosova ekibi KV Peja’yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Voleybol Erkekler Balkan Kupası’nda Türkiye’yi temsil eden Cizre Belediyespor, Kosova ekibi KV Peja’yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Voleybol Erkekler Balkan Kupası ikinci maçında Türkiye’yi temsil eden Cizre Belediyespor, Kosova’nın KV Peja takımını 3-0 yendi. Cizre Belediyespor, Balkan Kupası şampiyonu olarak Türkiye’yi, Challenge Kupası’nda temsil etmeye hak kazandı.

Şırnak Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Rams Global Cizre Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çağlı, kurum müdürleri ve çok sayıda seyirci takip etti.

Müsabakanın ardından açıklama yapan Vali Bilgin, “Çok mutluyuz, taraftarımız çok mutlu. Şükür bölgemiz sporla, başarılarıyla anılıyor. Tarihte ilk defa bölgemizde Cizremiz, Avrupa kupası kazanıyoruz. Cizre olarak bunun öncüsü olduğumuz için de mutluyuz. Bundan sonra bu tip başarıları her alanda inşallah yakalayacağız. Artık ilimiz sporla, iyilikle, güzellikle anılacak” dedi.

Rams Global Cizre Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çağlı ise Cizre Belediyespor takımını geçen sene ilk 5 haftasından sonra devir aldıkların söyledi. İyi bir takım kurduklarını aktaran Çağlı, "Şehrimizle hep beraber bu takıma sahip çıktık. Takımla ilk defa balkan kupaların katıldık. Biz bunu hayal ediyorduk ve gerçek oldu. Şampiyon olduk, Balkan kupasını aldık. Çok mutluyuz, sevinçliyiz şehrimize, bölgemize, Türkiye’mize hayırlı olsun. Bundan sonra Norveç’e gidiyoruz. İnşallah orda da iyi başarılar yakalayıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye gideceğiz” ifadelerinde bulundu.