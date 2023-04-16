Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Kadınlar 3. Futbol Ligi’nde, Cizre Şehir Stadyumu’nda oynanan Cizre 2020 Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kulübü, Batman Güneykent Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Amatör Kadınlar 3. Futbol Ligi 18.Grup Cizre Hamit Özalp Stadyumu’nda oynanan müsabakaya iki takım sporcuları ’Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur", ”Kadına EL-KAL-KA-MAZ!" pankartı ile çıktı.

Cizre’de ilk defa Cizre Kaymakamı Nazlı Demir’in destekleriyle kurulan kadınlar futbol takımı ve rakip takım sporcuları birbirlerine üstünlük sağlamak için kıyasıya mücadele etti. İlk yarısı ev sahibi Cizre 2020 Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kulübü’nün 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdiği futbol maçının ikinci yarısında Batman Güneykent Spor Kulübü’nün serbest vuruştan attığı gol ile maç 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Antrenörlüklerini Zeliha Aşkın ve Mesut Kaymaz’ın yaptıkları Cizre 2020 Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kulübünde 25 kadın sporcu bulunmakta.