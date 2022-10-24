Türkiye Gençlik Vakfı İl Temsilcisi Salih ARSLAN ve "Çizimlerle 40 Hadis Yarışması"nda Mersin birincisi olan Mersin Yenişehir Proje İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Umut TALHA, İl Milli Eğitim Müdürü Adem KOCA'yı makamında ziyaret etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Adem KOCA, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Öğrencilerimizin her alanda başarılarıyla gurur duyuyoruz. Öğrencimizin başarısında emeği geçen tüm meslektaşlarımıza yürekten teşekkür ediyor, sevgili öğrencimizi tebrik ediyorum. Başarınız daim olsun." dedi.
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