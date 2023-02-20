Muğla’nın Seydikemer ilçesinin ünlü ressam ve heykeltraşı Ali Rıza Başarır, Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarını resmettiği tabloları satışa çıkardı. Başarır, resimlerden elde edeceği geliri, “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen depremden etkilenen depremzede vatandaşlar için bağışlayacak.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinin ünlü ressam ve heykeltraşı Ali Rıza Başarır, Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarını resmettiği tabloları satışa çıkardı. Başarır, resimlerden elde edeceği geliri, “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen depremden etkilenen depremzede vatandaşlar için bağışlayacak.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği deprem afetinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Kadın erkek, genç yaşlı demeden herkes depremzedeler için seferber oldu. Tüm Türkiye’den depremzedelere; gıdadan giyime, ısıtıcıdan battaniyeye, temel ihtiyaçtan hijyen malzemelerine kadar birçok insani yardım gönderildi.

Türkiye’nin 2021 yılında yaşadığı yangın felaketini tuvale döken Seydikemerliressam ve heykeltraş Ali Rıza Başarır, akrilik boyayla yaptığı orijinal 27 resmi satışa çıkardı. Evinin yanında oluşturduğu küçük atölyesinde resimleri çizen Başarır, satıştan elde edeceği geliri depremzedeler için bağışlayacağını kaydetti. Başarır, resimlerin satışının Muğla Valiliği öncülüğünde Seydikemer Kaymakamlığı ve Seydikemer Belediyesi’nin Koordinesinde yapıldığını da sözlerine ekledi.

Seydikemer Kaymakamlığı, Seydikemer Belediyesi ve Belediye Başkanı Yakup Otgöz’ün çalışmalarında kendisine büyük destek verdiğini kaydeden Başarır, resimleri Seydikemer Belediyesi’nin resmi Facebook hesabından satışa sunulacağı bilgisini verdi. 21 Şubat Salı günü itibarıyla saat 09.00-19.00 saatleri arasında resimlerin satışa sunulacağını, resimlerin fiyatının 3 bin TL’den başlayıp en yüksek fiyatı yorumlarda yazana resmin satılacağını belirtti.

Resimler çerçeveletilip, 15 Nisan’da alıcılara teslim edilecek

110x90 ve 90x70 boyutlarındaki resimleri depremzedelere yardım etmek isteyenlerin satın alabileceğini belirten Başarır, resimlerin 21-26 Mart Orman Haftasında Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü’nde düzenlenecek olan resim sergisinin ardından 15 Nisan Cumartesi 2023 tarihinde alıcılara çerçeveli olarak teslim edileceğini kaydetti. Başarır, resimleri alan kişilerin ücreti AFAD’ın depremzedeler için paylaştığı hesap numaralarına yatırmalarını, dekontunu Seydikemer Belediyesi’nin WhatsApp Numarası 0 544 656 48 48’e fotoğraflarını atmalarını istedi.

Başarır: “Şimdi taşın altına elimizi koymanın tam zamanı”

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve tüm ülkemizi etkileyen deprem afetinin üstünden birlik ve beraberlik içinde çıkacağımıza olan inancının tam olduğunu dile getiren Başarır; “Bu deprem bizim için sınama depremi oldu. Bütün halkımıza geçmiş olsun. Rabbim daha beterlerinden korusun. Bu çalışmalarımız Seydikemer Belediyesi’nin ve Orman İşletme Müdürlüğü’nün katkılarıyla hazırlanmış olan resimlerdir. Bu resimler satıldıktan sonra depremzede kardeşlerimize gidecek. Şimdi taşın altına elimizi koymanın tam zamanı. Millet olarak, halk olarak şu sıkıntılı günlerimizi savuşturmamız lazım. Biz daha ne sıkıntılı günler geçirdik. Bunu da savuşturacağız. Devletim kuvvetli, devletim güçlü. Alıcı olan arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Allah, devletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

Başarır, yaptığı 27 resimden 2 tanesinin ise satışının gerçekleştiğini, resmi alan hayırseverlerin ücreti AFAD’ın hesabına yatırdıklarını belirtti.