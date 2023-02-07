Denizli’nin Çivril ilçesinde 35 yıl önce biten tren seferinin yeniden başlaması için dört gözle bekleyen vatandaşların özlemi Cumhurbaşkanlığına iletildi.

Denizli’nin Çivril ilçesinde 35 yıl önce biten tren seferinin yeniden başlaması için dört gözle bekleyen vatandaşların özlemi Cumhurbaşkanlığına iletildi.

Çivril ilçesinde yaşayan Ayten Tokkal, 1892 yılında İngilizler tarafından yapıldıktan sonra faaliyetine başlayan ve 1988 yılında da son seferini yapan Sütlaç Çivril hattının yeniden açılmasını 28 yıldır imza toplama devam ediyor. Bu özlemin bölge halkında yıllardır devam etmesiyle birlikte Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural harekete geçti. 35 yıldır devam eden özlemi Cumhurbaşkanlığına ileten Başkan Vural, vatandaşlara müjdeli haberi vermek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Bu başlangıcın simgesi haline gelen ve 1995 yılında yaptığı imza kampanyasıyla 15 binden fazla imza toplayan Tokkal, ölmeden önce treni görmek istediğini belirterek, “Zamanında eğitim alan tüm çocukların Çivril’e ulaşmak için tek aracı olan, pancar, haşhaş, buğday arpa gibi tarım ürünlerinin taşınmasında en masrafsız ve kolay ulaşım aracı olan tren, siyasetin oyuncağı oldu ve durduruldu. Köylerden okumak için Çivril’e gelen çocuklar gelemez oldu. Üretilen ürünler kamyonlarla daha pahalıya ve uzun süren zamanlarda taşınır oldu. Tren Çivril için hayati önem taşıyor, Çivril’de trenin gelmesini herkes istiyor” dedi.

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, “Şuan içinde bulunduğumuz saha Devlet Demir Yollarının sahası. 1882 yılında inşası tamamlanan ve 1989 yılına kadar faaliyet gösteren tren. Bu tren 2000 yıllarında o dönem belediye başkanı tarafından sergilenmek üzere buraya getirildi. İçinde bulunduğumuz sahayı belediye satın aldı. Çivril’e 1989 yılına kadar hizmet eden bu treni Çivril’iler geri istiyor. Ayten teyzemiz o zamandan bu yana imza toplamaya başlamış. O günkü tren kömürlü bir kara tren ve ekonomik olmadığı için seferden kaldırılıyor. Buranın turizmi için trenin potansiyel müşteri mevcut. Biz Ulaştırma Bakanlığı’na başvuruyu yaptık, teyzemizin imza kampanyasını faaliyete geçirerek inşallah trenimizi ilçemize kazandıracağız. Cumhurbaşkanımız mitinginde de pankart açan vatandaşlarımız oldu, bu sese inşallah gerekli hassasiyet gösterileceğine inancımız sonsuz. Bu trenle zamanında yük ve insan taşımalığı yapıldı, yine aynısı olacak ve bölgede de gelişmeye katkı olacak” diye konuştu.

Denizli’nin Çivril ilçesinden geçen ve Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1900’lü yıllarda inşa ettirilen demiryolu, Anadolu’da inşa ettirilen ilk demiryolu hatlarından birisi olarak biliniyor.