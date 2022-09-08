DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çivril ilçesinde bir hayırsever tarafından yaptırılacak olan Çivril 3 Nolu Kıralan Hacı Osman Gümüş Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için protokol imzalandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çivril ilçesinde bir hayırsever tarafından yaptırılacak olan Çivril 3 Nolu Kıralan Hacı Osman Gümüş Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için protokol imzalandı.

Protokol imza törenine Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk, Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk ve hayırsever Mustafa Gümüş katıldı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik hayırsever Mustafa Gümüş’e teşekkür ederek; “Yapımı tamamlandıktan sonra Çivril halkına hizmet verecek 112 Acil Sağlık İstasyonu’nun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu tesisin yapımını üstlenen hayırseverimiz Mustafa Gümüş’e teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah bu sağlık tesisinden yararlanacak kişilerden alacağınız hayır duaları önünüzdeki her türlü engeli kaldırır, bu dualar size zırh oluşturur. Allah bol kazançlar nasip etsin. Daha çok hayır yapacak kazançlar sağlamanıza vesile olsun” dedi.

Daha sonra Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun yapımına ilişkin protokol Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk ve hayırsever Mustafa Gümüş tarafından imzalandı.