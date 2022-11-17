Denizli’nin Çivril ilçesinde tır ile otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Denizli’nin Çivril ilçesinde tır ile otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesine bağlı Karabedirler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Seyir halinde ilerleyen Ali Coşun(63) idaresindeki 64 AAJ 811 plakalı otomobil ile İ.Ç. hakimiyetindeki 20 AFF 148 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç, yol kenarına savrularak durdu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekibi, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Ali Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirlerken, yolcu konumunda bulunan Ahmet Yıldırım’a (71) ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Araç içerisinde sıkışan Ali Coşkun’un cansız bedeni, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Kaza sonrası her iki araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan otopsinin ardından Ali Coşkun, Karabedirler Mahallesi’nde öğle namazına mütekait kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedildi.