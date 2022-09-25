Çivril’de açılan ziraat fakültesi ile birlikte ilçenin tarım ve hayvancılık ürün yelpazesi de genişlemeye başladı. Hibrit tohum kullanılarak ekilen yağlık çekirdekten sonra Çivril’de tarla balıkçılığı için çalışma başlatıldı.

Çivril’de açılan ziraat fakültesi ile birlikte ilçenin tarım ve hayvancılık ürün yelpazesi de genişlemeye başladı. Hibrit tohum kullanılarak ekilen yağlık çekirdekten sonra Çivril’de tarla balıkçılığı için çalışma başlatıldı.

Çivril Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile birlikte tarla balıkçılığı için çalışma başlattı. Denizli’de ilk olan proje çerçevesinde 30 bin adet Alabalık yavrusu Işıklı Kocasu mevkiinde bulunan alana bırakıldı. Çalışma ile ilgili olarak bilgi veren Belediye başkanı Niyazi Vural “Belediyemiz ve Pamukkale Üniversitesi ile birlikte tarla balıkçılığını geliştirmek amacıyla Işıklı Kocasu mevkiine 7 gramlık 30 bin adet alabalık yavrusu bıraktık. Bu proje ile tarla balıkçılığını geliştirmeyi hedefliyoruz. Doğal ve sulak ortamda balık nasıl yetiştirilir. Bunun tespitini yapacağız. Tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerin gelişmesinde bir takım çalışmalar yapıyoruz. İlçemizde balıkçığın da gelişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlçemizde daha önce de Pamukkale Üniversitesi ile birlikte yağlık ayçiçeği ekimini gerçekleştirerek, susuz ortamda nasıl ayçiçeği yetişir bunun da tespitini yapmıştık. Katkılarından dolayı Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’a ve Pamukkale Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Turan Karadeniz’e teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Programa Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Pamukkale Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Karadeniz katıldı.