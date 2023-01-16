Çivril Belediyesi kış döneminde de düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Çivril Belediyesi ilçede ilk kez sinema günleri etkinliği başlattı.

Çivril Belediyesi kış döneminde de düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Çivril Belediyesi ilçede ilk kez sinema günleri etkinliği başlattı.

Her yaş ve kesimden insanı, büyük bir gişe başarısı göstermiş filmlerle buluşturuyor. Çivril Tren Yolu Gar Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çivril’i kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, “Nasıl ki Çivril’i turizmin merkezi yapma yolunda çalışmalarımızı sürdürüyorsak, kültürün ve sanatın merkezi yapmak içinde gece gündüz çalışıyoruz. Düzenlediğimiz kültürel ve sanatsal etkinliklerle de adımızdan söz ettirmeye devam ediyoruz. İlçemizde ilkini gerçekleştirdiğimiz sinema günleri etkinliğiyle de birbirinden kaliteli, eğlenceli filmler gösterimde olacak. Her cumartesi gerçekleştireceğimiz bu etkinliğe herkesi bekliyoruz.” şeklinde konuştu.