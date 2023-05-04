Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çivril ilçesinde geciken yatırımlardan biri olan ve birçok eksiklikler nedeniyle vatandaşların tepkisini çeken üstyapı çalışmalarına el atarak süreci hızlandırdı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesinin Çivril ilçesinde bulunan İsmet İnönü Caddesi’nde gerçekleştirdikleri üstyapı çalışmalarını inceledi. Büyükşehir Belediyesinin İsmet İnönü Caddesi’nde hayata geçirdiği üstyapı yatırımını inceleyerek bir süre asfalt serim makinesi kullanan Başkan Osman Zolan, çalışanlara kolaylıklar diledi. Vatandaşların büyük memnuniyetiyle karşılaşan Başkan Osman Zolan incelemenin ardından hemşerileriyle sohbet ederek dertlerini dinledi. Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada Denizli’nin büyükşehir statüsü kazanmasının ardından tüm ilçe ve mahallelerde ihtiyaçları yerine getirmek için gayret sarf etmeye devam ettiklerini belirterek, “Ekibimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Yağmur suyu hatları da döşendi

Bugüne kadar birçok sorunu çözdüklerini ve daha yapılması gereken işlerin de olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Altyapı çalışmalarından, üstyapıya, spor alanlarından yeşil alanlara Çivril ilçemizde birçok hizmetler yaptık. Çivril’imiz Denizli’mizin parmakla gösterilen ilçelerinden birisi. Çivril’imizi daha da güzelleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz” dedi. Üstyapı çalışmalarını tamamladıkları İsmet İnönü Caddesi’nin ilçenin ana girişlerinden birisi olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, “Burada yağmur suyu hatlarının olmaması sebebiyle yağmurda su göllenmeleri ve ulaşım konusunda sıkıntılar yaşanıyordu. Çivril ilçesi düz bir alanda, yağmur suyunu çözmek çok kolay değil. Teknik ekipteki arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yaptı ve daha önce merkezde yaptığımız çalışmalara İsmet İnönü Caddemizi de ekleyerek yağmur suyu hatlarımızı döşedik” diye konuştu.

“Allah’ım hepimizin yar ve yardımcısı olsun”

Yağmur suyu hatlarının döşenmesinin ardından yolun bozulduğunu anlatan Başkan Zolan, “Önceki yol da standartların çok altındaydı. Çivril’imize yakışır şekilde, kaldırımlarıyla beraber yeni bir üstyapı çalışması yaptık. Kaldırımlarıyla, sıcak asfaltıyla, yağmur suyu hatlarıyla caddemiz vatandaşlarımızı sıkıntıdan kurtaracak. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah’ım hepimizin yar ve yardımcısı olsun. İnşallah yarınımız bugünden daha güzel olsun” ifadelerini kullandı.