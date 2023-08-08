DENİZLİ (İHA) – Çivril Belediye Meclisinin Ağustos ayı ilk toplantısında, gündeme ek olarak belediyeye ait bir binanın tahsisi ele alındı. 2 gün sonra yapılacak oylama öncesi binada inceleme yapmak isteyen meclis üyeleri, daha meclis kararı olmadan binaya tabela asıldığını görünce şok oldu.

Çivril Belediye Meclisinin Ağustos ayı ilk toplantısında, gündeme ek olarak belediyeye ait bir binanın İlçe Müftülüğüne tahsisi ele alındı. Meclis gündemine alınan talep, görüşlerin ifade edilmesinin ardından Meclis Başkanı Niyazi Vural tarafından görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantısı bitiminde talebe konu olan binayı incelemek için alana giden Belediye Meclis üyesi Koray Eren, daha rapor hazırlanıp onaylanmayan binaya tabelanın bile asılmış olduğunu gördü.

“Bina zaten verilmiş, biz neyi görüşeceğiz”

Çivril Müftülüğünün gençlik merkezi yapmak amacıyla istediği binaya, meclis kararı alınmadan tabela asılmasına tepki gösteren Belediye Meclis üyesi Koray Eren, “Bina zaten verilmiş, neden meclis toplantısında gündeme alınıyor ki. Meclis toplantıları bitmeden hatta konu daha komisyonlarda görüşülmeden binaya tabela asılması, Çivril Belediye Meclisini yok saymaktır. Bu meclis 45 bin seçmenin ve 61 bin Çivrillinin temsil edildiği bir yer. Bina ile ilgili olumlu ya da olumsuz bir karar alınmadan, komisyon toplantısı bile yapılmadan tabela asılarak, Meclis baskı altına alınmıştır” şeklinde konuştu.

Komisyonlarda görüşülecek tahsis kararı, 9 Ağustos Çarşamba gün yapılacak meclis toplantısında oylanacak.