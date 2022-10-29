29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı tüm yurtta olduğu gibi Denizli’nin Çivril ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı tüm yurtta olduğu gibi Denizli’nin Çivril ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

Denizli’nin Çivril ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Cumhuriyet Meydanı’na çelenk konması ile başlayan program kutlamalarla devam etti. Törene Kaymakam Vekili Dr. Adem Uslu, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Tören, Kaymakam Vekili Adem Uslu ve Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural’ın törene katılanların ve okulların bayramını kutlamasıyla başladı. Daha sonra günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı.

Programa katılan öğrencilere Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural tarafından Türk bayrağı dağıtıldı. Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran Çivrilliler, Kılıçarslan Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu “Cumhuriyetin İlanı” adlı drama ve halk oyunu gösterisi programa damga vurdu. İlkokul, orta okul ve liseli öğrencilerin hazırladığı gösterileri oldu. Kutlamalar çerçevesinde Çivril Belediyesi ve AKİDAK tarafından bisiklet turu düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanında bando eşliğinde fener alayı yürüyüşü ile devam edecek.