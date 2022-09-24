Çivril Devlet Hastanesi’ne yapılan yeni atamalarla birlikte bin uzman, 12 pratisyen hekim, beş hemşire, bir ebe ve bir sağlık memuru göreve başladı.

Çivril Devlet Hastanesi’ne yapılan yeni atamalarla birlikte bin uzman, 12 pratisyen hekim, beş hemşire, bir ebe ve bir sağlık memuru göreve başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Çivril Devlet Hastanesine 4’ü uzman olmak üzere 15 doktor, ebe, sağlık memuru ve hemşire kadrolarına atamalar gerçekleştirildi. Atamaları yapılan görevlilerden göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Umut Güllü ve12 pratisyen hekim, hemşireler, ebe ve sağlık memuru görevlerine başladı. Atamaları yapılan doktorlar, Nöroloji Uzman Doktor Melike Vural, Dahiliye Uzm. Dr. Hüseyin Aşin Vural, Diş hekimi Meltem Altuntaşoğlu Asatekin ise önümüzdeki hafta göreve başlayacak.

Ataması yapılan pratisyen hekimler ile ebe ve hemşireler, düzenlenen uyum bilgilendirme toplantısından sonra görevlerine başladı.