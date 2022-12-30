Denizli’nin Çivril ilçesine kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi projesinde, yer seçimine ilişkin kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Denizli’nin Çivril ilçesine kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi projesinde, yer seçimine ilişkin kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Denizli Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıya AK Partili Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, kurum temsilcileri ve idari amirler katıldı.

Toplantıda konuşan Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, “Çivril, M.Ö. 5500 yılından beri insanların kesintisiz yaşadığı verimli topraklara sahip bir coğrafyadır. Özelikle son yıllarda katma değeri yüksek ürünlerin işlenmesi İlçemizde sanayi ve ticaretin daha da gelişmesini sağlamak için Çivril Organize Sanayi Bölgesinin hayata geçirmek için bugün burada yer seçimine ilişkin kurul toplantısı gerçekleştirerek dev bir adım attık. Toplantımızın hayırlara, güzelliklere vesile olmasın diler, Sanayi Bölgesinin ülkemize, Denizli’mize ve Çivril’imize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Vural’ın yer seçimi konusunda saha çalışmaları gerçekleştirdiği Çivril OSB projesi, 125 hektarlık alan üzerinde yer alacak.