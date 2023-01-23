Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ve Çivril Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi Çivril’de hayat buldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ve Çivril Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi Çivril’de hayat buldu.

Denizli’nin Çivril ilçesinde sanatsal faaliyetler tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan, Çivril Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen “Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz” projesi gerçekleşti. Çivril’de yoğun ilgi gören proje Şevkiye Özel Fen Lisesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Programa Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, şube müdürleri, daire amirleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Şarkılar Bizi Söyler, Biz De Şarkı Söyleriz" projesi çerçevesinde açılan kurslara katılanların katılımıyla oluşturulan koro ilk konserini verdi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen konserde müzik öğretmeni Hüseyin Yıldız şefliğinde 18 kişiden oluşan koro, 4 aylık çalışmanın ardından 16 eser ile izleyicinin karşısına çıktı. Konserin son parçasını Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut ve Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural da koro ile birlikte söyledi.

“Sanatın ve kültürün de merkezi yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek verdiklerini vurgulayan Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, “Göreve geldiğimiz günden bugüne nasıl ki Çivril’imizi tarımın, ticaretin ve turizmin merkezi yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Sanatın ve kültürün de merkezi yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de burada bakanlığımız tarafından başlatılan belediyemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle kursiyelerimizin oluşturduğu koro, birbirinden güzel şarkıları seslendirecekler. Tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” şeklinde konuştu.