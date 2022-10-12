Denizli’nin Çivril ilçesinde elma üreticisi olan Kadir Avcı, 2023 yılının Cumhuriyetimin 100. yaşı olması dolayısıyla uyguladığı baskılı elmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etti.

Denizli’nin Çivril ilçesinde elma üreticisi olan Kadir Avcı, 2023 yılının Cumhuriyetimin 100. yaşı olması dolayısıyla uyguladığı baskılı elmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etti.

Denizli’nin Çivril ilçesinde elma üreticisi Kadir Avcı, Türk Milleti için büyük önem arz eden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 2023’de 100. yılı olması nedeniyle elmalarında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. 30 senedir elma işiyle uğraşan Avcı, elmalarına “Türk Bayrağı, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan ve Nice Yıllar” kelimeleri yazılı baskılar uyguladı. Konuyla ilgili konuşan Kadir Avcı, “2023’e yani Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına adım atarken, böyle bir uygulama gerçekleştirmek istedik. Türkiye’de ilk defa böyle bir uygulamayı biz yapıyoruz. Amacımız Çivril’imizin elmasını Türkiye’ye ve Dünyaya tanıtmak. Bunun yanında bu elmaları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek, kendisini çok seviyoruz. Onun için elmalarda böyle bir uygulama gerçekleştirdik. Çiftçi ve üreticiye desteklerini sürdüren Çivril Belediye Başkanımız Niyazi Vural’a da ayrıca teşekkür ederim” dedi.

“Cumhurbaşkanımıza hediye edilmek üzere teslim ettik”

Verimli ve bereketli topraklara sahip bir ilçe olduklarını belirten Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural ise “Çivril’imizde narenciye dışında tüm meyveler yetişmektedir. Elma üretiminde ilçemiz Türkiye’de ön sıralarda yer almaktadır. Çiftçilerimiz ile birlikte geçtiğimiz günlerde elma hasadı gerçekleştirmiştik. Bugün de 30 senedir elma işiyle uğraşan Kadir Avcı’nın Cumhuriyetimizin 100. yaşı olması dolayısıyla uyguladığı baskılı elmaları Cumhurbaşkanımıza hediye edilmek üzere teslim ettik. Tüm çiftçilerimize bereketli ürünler kazançlar diliyorum.” şeklinde konuştu.