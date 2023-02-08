Denizli’de Çivril Kaymakamlığı, Çivril Belediyesi ve Türk Kızılayı; deprem bölgesine 8 tır yardım gönderdi.

Denizli’de Çivril Kaymakamlığı, Çivril Belediyesi ve Türk Kızılayı; deprem bölgesine 8 tır yardım gönderdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde de yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Çivril Kaymakamlığı, Çivril Belediyesi ve Türk Kızılayı birlikte yardım kampanyası başlatarak, deprem bölgesine 8 tır yardım gönderdi. Kış şartlarını göz önünde bulunduran Çivril Kaymakamlığı, Çivril Belediyesi ve Türk Kızılayı; merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan; Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis illerinde de hissedilen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen vatandaşlara mont, hırka, kazak, çorap, bot, battaniye, ısıtıcı, çocuk bezi ile temel ihtiyaç gıdaları gönderdi.

"Elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz"

Konuyla ilgili konuşan Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve Türk Kızılayımız ile birlikte temel ihtiyaç gıdaları ile kışlık malzemelerinin yer aldığı 8 tır yardım gönderdik. Eşya yardımında ve nakliye desteğinde bulunan vatandaşlarımızdan da Allah razı olsun. Elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Depremden etkilenen vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız inşallah. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" şeklinde konuştu.