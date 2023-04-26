Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan kadın destek merkezinde çivi ve teller kadınların maharetli ellerinde sanata dönüşüyor ortaya rengârenk tablolar çıkıyor. Merkez sayesinde kadınlar ev ekonomilerine de katkıda bulunuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezi ve 13 ilçede açmış olduğu kadın destek merkezleri kadınların ve genç kızların ikinci evi oldu. Farklı branşlarda verilen eğitimlerden yararlanan kadınlar yarınlara umutla bakıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle sayıları her geçen daha da artırılan kadın destek merkezleri kadınların el sanatları öğrendikleri ve bu el sanatlarını meslek haline getirerek aile ekonomilerine destek oldukları mekânlar oldu. Sabahın erken saatlerinde Hilvan ilçesinde bulunan kadın destek merkezine gelen kadınlar burada okuma yazma, Dikiş nakış, el sanatları kursu, bilgisayar kursu ile çivilerin ve tellerin sanata dönüştüğü Filografi kursunda maharetlerini sergiliyor. Kurslara hobi diyerek başlayan birçok kadın zamanla usta öğretici olarak çeşitli desteklerden de faydalanarak kendi işyerini açma fırsatı yakalıyor. Hilvan Kadın Destek Merkezinde verilen kurs ve eğitimlerden faydalanan kursiyerler kurslar sayesinde hem sosyalleştiklerini hem de ev ekonomilerine katkıda bulunduklarını belirterek kendilerine bu imkanları sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.