Hacılar ilçesi Uluslararası Cittlaslow Birliği’nin ’sakin şehir’ listesine girebilmek için çalışma yürütüyor. Listede Türkiye’den 17 ilin 22 ilçesi yer alıyor.

Hacılar’ın da Uluslararası Cittaslow Birliği’nin ’sakin şehir’ kriterlerine uyduğunu ifade eden başkan Özdoğan yaptığı açıklamada; “Hacılar, huzur ilçesi, birlik, beraberlik ilçesi. Herkesin herkesi tanıdığı, bildiği, sevdiği, saydığı bir ilçe. İnşallah kaymakamlığımız ile birlikte biz de Cittaslow sakin şehir için ön çalışma yapıyoruz. Bu devam eden bir süreç, inşallah onu da başarıyla sonuçlandırırız. Bizim tarihi yapılarla ilgili eksik kalan yönlerimiz vardı. Onun dışında büyük oranda tamamlıyoruz. Lifos Dağı’nda tarihi kalıntılar var. Hisarcık Caddesi’nde ve Kayseri Caddesi’nde 1900’lü yılların başında olan yapılar var. İnşallah onları da bir süreçte değerlendireceğiz. Çünkü bunun bir süreci var, veriler toplanacak başvurular yapılacak. Hacılar bir taraftan turizm, bir taraftan sanayi ilçesi, bir taraftan esnaf, bir taraftan da spor ilçesi. İlçemiz nereden bakarsanız bakın nezih bir ortam, güzel bir ortam ve aradığınız her şeyi rahatlıkla bulabileceğiniz bir ortam" dedi.

Cittaslow olması için ilçelerin özellikle gürültülü, trafik, görsel kirlilik, hava ve su temizliği, kentsel yaşam kalitesi, misafirperverlik gibi kriterlerin başarılı olması gerekiyor.