Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Toplantısı, Cittaslow Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Koordinatörü de olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında Ordu’nun Perşembe ilçesinde gerçekleştirildi.ORDU (İGFA) - Sakin şehir (Cittaslow) unvanına sahip Ordu’nun Perşembe ilçesi, Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Toplantı, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak’ın ev sahipliğinde ve Cittaslow Genel Başkan Yardımcısı, Cittaslow Türkiye Koordinatörü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığında düzenlendi.

Açılış konuşmalarını Cihat Albayrak ve Muhittin Böcek’in yaptığı toplantıda, Perşembe, İbradı ve Finike belediyeleri tarafından güncel gelişmelere ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Ayrıca Cittaslow Türkiye Koordinatörlüğü ile Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantılarındaki gelişmeler paylaşıldı, yeni aday şehirlerin süreçleri değerlendirildi.

7 KATEGORİDE 73 KRİTERİN HEPSİ VAR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “7 kategoride 73 kriteri olan Cittaslow’a dahil olmak için şehirlerimizde, ilçelerimizde her şey var. Vatandaşlarımızın hepsine dokunacağımız projelerimizi birleştireceğiz. Bütün belediyelerimizin sosyal projeler dahil olmak üzere, aracı gereci, turizm dahil olmak üzere bütün bilgi ve birikimimizi paylaşacağız. İşbirliğini geliştireceğiz. Cittaslow üyesi ve aday arkadaşlarımızla beraber ülkemiz için Antalya’mız için ne gerekiyorsa el ele verip yapacağız” dedi.

ÖNEMLİ BİR PLETFORM OLDU

Cittaslow felsefesinin ülkemizde daha geniş bir ağ ile büyümesini görmenin gurur verici olduğunu dile getirerek, “Bu toplantı, hem mevcut üyeler arasındaki dayanışmayı artırmak hem de yeni aday süreçlerini değerlendirmek için önemli bir platform oluşturdu. Ayrıca, turizm odaklı bir çalışma grubunun kurulması, üye şehirlerimizin bu alandaki potansiyelini daha da geliştirecektir” ifadelerini kullandı.

UYGULAMALAR YERİNDE İNCELENDİ

Toplantıda, Cittaslow Türkiye’nin turizm alanındaki faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi. Bu grup, üye şehirlerin turizm potansiyelini artırmaya yönelik projeler geliştirmek ve iyi uygulamaları paylaşmak üzere çalışmalar yürütecek. Toplantının ardından katılımcılar, Perşembe Belediyesi’nin Cittaslow uygulamalarını yerinde inceleyerek ilçenin doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı buldu. Katılımcılar, sakin şehir konseptinin en güzel örneklerinden biri olan Perşembe’nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.