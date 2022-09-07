Cittaslow heyeti, doğayla tarihin birbirini tamamladığı, adrenalin doğa sporlarının başkenti, Türkiye’nin etkileyici yerlerinden eski adı ‘Eğin’ olan Erzincan’ın Kemaliye ilçesine ziyarette bulundu.

Cittaslow heyeti, doğayla tarihin birbirini tamamladığı, adrenalin doğa sporlarının başkenti, Türkiye’nin etkileyici yerlerinden eski adı ‘Eğin’ olan Erzincan’ın Kemaliye ilçesine ziyarette bulundu.

Cittaslow Uluslararası Birlik Başkanı Mauro Migliorini ve eşi Cristina Dall’est, Birlik Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Cittaslow Uluslararası Başkanlık Komitesi toplantısı ve Terra Madre Anadolu etkinliği katılımlarının ardından Cittaslow Türkiye Aday Kentler ve İdari İşler Sorumlusu Ece Çınar ile birlikte geçtiğimiz aylarda sakin şehirler ağına dâhil edilen Kemaliye’ye geldi.

26 Mart 2022 tarihinde düzenlenen Cittaslow Uluslararası Başkanlık Konseyi toplantısında Türkiye’nin 21. Cittaslow üye kenti olarak kabul edilen Kemaliye’yi görmek isteyen heyet üyeleri, Kemaliye Belediyesi ev sahipliğinde ilçeyi tanıma fırsatı buldu. Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman’ı ziyaretlerinin ardından Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk’ü makamında ziyaret eden heyet, birliğin uluslararası faaliyetleri ve yeni projeleri hakkında bilgi verdi.

Kemaliye’nin özgün yapısı ve mimarisinden çok etkilendiklerini belirten birlik üyeleri, Kemaliye’nin bir cittaslow üyesi olarak cittaslow felsefesi ile uyumlu bir yaşama sahip olduğunu vurguladı.

Gördükleri ve yaşadıkları atmosferden çok etkilendiklerini ifade eden heyet ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirip teşekkür ettiler.

Belediye Başkanı Mehmet Karaman ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek daha iyi ve sağlıklı işbirliğiyle geleceğe yönelik olumlu adımları gerçekleştirmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Cittaslow’un amacı, dünyada kendi kimliğini koruyan, yıkıcı ve tehlikeli küresel çalkantılardan kendini koruyarak gelecek vizyonu oluşturan kentleri bir araya getirmek dünyaya örnek sunmaktır. Bu özel kentler yönetilirken doğal değerlerine, gelenek ve göreneklerine, yerel mimarisine, yemeklerine, müziğine, zanaat ve esnafına sahip çıkmasına, birliğin üye kentleri için kabul edilen kriterler vasıtasıyla sağlanması hedeflenmektedir. Dünyada sadece belirli kriterleri sağlayan özel yerler bu ağa katılabilir.

Kemaliye’nin Cittaslow’a girmesi ile tüm dünyada tanınan 281 kent Türkiye’den 21 kent ile beraber ilgi odağı olacak, bilgilendirme, planlama ve çeşitli etkinlikler planlanacak.