Muğla AFAD İl Müdürlüğü, afetlere hazırlık ve farkındalık oluşturma çalışmaları kapsamında Çıtlık İlkokulu’nda öğrencilere yönelik bir eğitim programı düzenledi.

Eğitimde, öğrencilere deprem, yangın ve sel gibi doğal afetler sırasında alınması gereken önlemler ve doğru davranış biçimleri anlatıldı. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerle, öğrencilere afet anında can güvenliğini koruyacak temel bilgiler aktarıldı.

AFAD ekipleri, öğrencilere acil durum çantası hazırlama, afet sırasında yapılması gerekenler ve tehlike anında tahliye yöntemlerini uygulamalı olarak gösterdi. Eğitim sırasında öğrencilerle yapılan interaktif etkinlikler, öğrenme sürecini daha etkili hale getirdi.

Muğla AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri, afet farkındalık eğitimlerinin önemine vurgu yaparak, “Afet bilincini çocuk yaşta aşılamak, toplumsal dayanıklılığı artırmanın en etkili yollarından biridir. Bu tür eğitimleri il genelinde farklı okullarda da sürdürmeyi planlıyoruz” açıklamasında bulundu.