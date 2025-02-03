Çitlekçi’nin 30’uncu yılında 30 TOGG kampanyası başladı. 3 Şubat-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Çitlekçi Mağazacılıktan en az 500 TL alışveriş yapan 30 şanslı kişi, TOGG’ların sahibi olma fırsatı yakalayacak.

Ankara merkezli olarak Türkiye’nin dört bir yanında şubeleşmeye başlayan Çitlekçi Mağazacılık 30’uncu yılında müşterilerini araba sahibi yapıyor. Türkiye geneli Çitlekçi mağazalarından veya citlekci.com.tr adresinden tek seferde 500 TL ve katları tutarında alışveriş yapan herkes TOGG kazanma şansı yakalayacak.

"Türkiye’de daha önce düzenlenmemiş muhteşem bir kampanya"

Tunçlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren Çitlekçi Mağazacılık’ın Yönetim Kurulu Vekili Abdullah Tunç, "30’uncu yılımızı yine bir ilke imza atarak Türkiye’de daha önce düzenlenmemiş muhteşem bir kampanya ile kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Duyurusunu yaptığımız ilk günden itibaren yoğun bir ilgi ile karşılaştık. Haziran ayına kadar her 500 Liralık alışverişte katılımcılar birer çekiliş hakkı kazanacak. Haziran ayında Noter huzurunda halka açık şekilde yapılacak çekilişte sahipleri ile buluşacak TOGG’ları şubelerimizde görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Çekilişe başvuru nasıl yapılacak

Çitlekçi Mağazalarında 500 TL’lik alışveriş yapan herkes 1 çekiliş hakkı kazanıyor. Çekilişe, Çitlekçi mobil uygulamasını IOS veya Android cihazlara ücretsiz indirerek veya cekilis.citlekci.com.tr adresinden iletişim formu doldurarak katılınabiliyor. Mobil uygulama içindeki QR kodu okutarak veya üyeliğin tanımlandığı GSM telefon numarasını kasa görevlisine söyleyerek çekiliş hakkı aktive edilebiliyor. Milli Piyango İdaresi’nin 24.01.2025 tarih ve E-40453693-255.01.02-67629 sayılı izni ile düzenlenen kampanyanın çekiliş sonuçları 20 Haziran 2025 tarihinde medyadan ve Citlekci.com.tr adresinde ilan edilecek. Detaylı bilgiye citlekci.com.tr adresinden ulaşılabilir.