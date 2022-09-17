Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 72. yaş günü münasebetiyle Namibya’dan getirilen 8 çitayı Kuno Ulusal Parkı’na saldı. Böylece 1952’de Hindistan’da nesli tükendiği ilan edilen çitalar ülkeye 70 yıl sonra geri döndü.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 72. yaş günü münasebetiyle Namibya’dan getirilen 8 çitayı Kuno Ulusal Parkı’na saldı. Böylece 1952’de Hindistan’da nesli tükendiği ilan edilen çitalar ülkeye 70 yıl sonra geri döndü.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin doğum günü vesilesiyle özel uçakla Namibya’dan Hindistan’ın Madhya Pradeş eyaletine bağlı Gwalior kentine 8 çita getirildi. Yaşları 2 ila 6 arasında değişen 5’i dişi, 3’ü erkek çitaya kıtalararası yolculuklarında yaban hayatı uzmanları, veteriner ve 3 biyolog eşlik etti. Gwalior’dan ise helikopterle Kuno Ulusal Parkı’na getirilen çitalar, burada Başbakan Modi tarafından ulusal parka salındı. Böylece 1952 yılında ülkede nesli tükendiği ilan edilen ve dünyanın en hızlı kara hayvanı olarak bilinen çitalar, 70 yıl sonra Hindistan’a dönmüş oldu. Modi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun bekleyiş sona erdi, çitaların Hindistan’daki Kuno Ulusal Parkı’nda bir evleri var" ifadelerini kullandı.

Çitalar, vahşi doğaya bırakılmadan önce ulusal parkta karantinaya alınacak, doğaya salındıktan sonra ise ekipler tarafından takip edilecek.