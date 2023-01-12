Eskişehir’de çiseleyen yağmur altında yere serilerek 10 liraya satışa sunulan kazaklar kısa süre içerisinde tükendi.

Eskişehir’de çiseleyen yağmur altında yere serilerek 10 liraya satışa sunulan kazaklar kısa süre içerisinde tükendi.

Tepebaşı Belediyesi Hoşnudiye Mahallesinde bir seyyar satıcı, kazaklarını sokak kaldırımına serilip 10 liraya satışa sundu. Soğuk hava ve çiseleyen yağmura aldırış etmeden kalan kazaklardan birkaç tane satın almak isteyen vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı. Kazakların tükenmek üzere olduğu gören vatandaşların poşetleri açıp kontrol etmeye fırsatı dahi olmadı.