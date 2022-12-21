Bitlis’in Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenciler, mobilya imalatı yaparak bu yıl yaklaşık 1 milyon 800 bin TL ciro elde etti.

Bitlis’in Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenciler, mobilya imalatı yaparak bu yıl yaklaşık 1 milyon 800 bin TL ciro elde etti.

Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde okullardan ve kurumlardan gelen talepler doğrultusunda mobilya üretimi yapıyor. Okulda aldıkları teorik eğitimi mobilya atölyesinde beceriye dönüştüren 60 öğrenci; masa, sandalye, dolap, vestiyer, ayakkabılık ve kitaplık üretimi yapıyor. Döner sermaye çerçevesinde öğrendikleri bilgileri atölyede uygulama imkanı bulan gençler, yürüttükleri çalışmalarla hem mesleki tecrübe ediniyor hem de gelir elde ediyor. Adeta fabrikayı andıran okulda 2022 yılı içerisinde üretilen mobilyalar ile yaklaşık 1 milyon 800 bin TL ciro elde edildi.

“Öğrencilerimiz maddi anlamda hem ailelerine destek oluyor hem de kendileri için bir mesleki alan oluşturuyor”

Atölyede yıl içerisinde çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Okul Müdürü Saim Özçınar, “Şu anda çalışmalarımız yoğun olarak devam ediyor. Çalışmalarımız ilk olarak ‘10 Bin Okul’ projesi çerçevesinde başladı. Daha sonra ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesi ile devam etti. Bu projelerimizdeki çalışmalarımız sadece Tatvan’da değil Bitlis’in diğer ilçeleri olan Adilcevaz’dan başlayıp Mutki’ye kadar devam etti. Tatvan Anadolu Lisesine ait pansiyon çalışmaları var. Öğrencilerimiz şu an onun çalışmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının işbirliği ile yapmış olduğu protokol çerçevesinde metal teknoloji bölümünde yaklaşık 87 masa tenisi üretimi yapıldı. Bunun yanında Ahlat’ta öğretmenevi ve Meslek Lisesi Uygulama Otelinin mobilya çalışmaları vardı. Bunda da yoğun olarak öğrencilerimiz çalışarak faydalandı. Öğrencilerimiz maddi anlamda hem ailelerine destek oluyor hem de kendileri için bir mesleki alan oluşturuyor. Son dönemlerde özellikle döner sermayenin çalışması ile birlikte öğrencilerimizde bir artış görülmeye başladı. Mobilya bölümünde yaklaşık 60 öğrencimiz çalışma sürdürüyor. Bunun yanında öğretmenlerimize de katkı sağlıyor” diye konuştu.

“2022 yılında yaklaşık 1 milyon 800 bin TL maddi kaynak elde edildi”

Özçınar, metal teknoloji bölümünde de daha önce kapanma sürecinde olduklarını hatırlatarak, “Şu an o bölümde de öğrenci sayımız artmaya başladı. Bu da ciddi anlamda öğrencilerimize maddi açıdan bir katkı sağlıyor. 2022 yılı içerisinde yaklaşık 1 milyon 800 bin TL maddi kaynak elde edildi. Burada yüzdelik olarak baktığımız zaman öğrencilerimiz de yüzde 30 faydalanıyor. Geri kalanlar da malzeme, öğretmenlerimize kazandırılıyor” dedi.

“Mobilya üretimi erkek işi olarak biliniyor ama kadınlar da çalışabilir”

Mobilya bölümünde okuyan Çiğdem Atla adlı öğrenci de, “Mobilya ve iç mekan tasarımı bölümü öğrencisiyim. Mobilya üretimi erkeklerin işi olarak biliniyor ama kadınlar da çalışabilir. Bir kadın olarak mobilya tasarımı bölümünü seçtim. Burada çok mutluyum. Okul çıkışları döner sermaye var ve döner sermayede kalıyoruz. Hem ailemize destek oluyoruz hem de bütün derslerimizi yürütüyoruz. Bu bölümde olduğum için çok mutluyum. Burada mobilya, masa, dolap üretimi yapıyoruz. Sipariş üzerine üretim yapıyoruz. Okullardan veya bazı şehirlerde talep oluyor. Biz de burada üretimini yapıp onlara gönderiyoruz. İç mimar olmayı istiyorum. Burada inşallah iç mimar olarak çıkabilirim ve kendi yeteneğime güveniyorum” ifadelerini kullandı.

Atölyede 2 yıldır görev alan 10’ncu sınıf öğrencisi Muhammet Emin Kılıç ise “Mobilya bölümünü okuyorum. Burada döner sermayenin işlerini yapıyoruz. Burada kazancımız oluyor. Yazın buraya gelip çalışıyoruz. Hem öğreniyoruz hem de paramızı alıyoruz. 2 yıldır burada çalışıyorum. Burada masa, dolap, vestiyer, baza ve kütüphane işlerini yapıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hem okurken işleri daha çabuk öğreniyoruz. Öğretmenlerimiz burada bizlere dersleri de öğretiyor ve çalışıyoruz” şeklinde konuştu.