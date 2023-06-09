Antalya Havalimanı yolu Serik Caddesi üzerindeki Cırnık Köprüsü’nde 12 Haziran Pazartesi saat 10.00’da bakım onarım çalışması nedeniyle yol daraltması yapılacağı bildirildi. Alanya istikametinden gelen sürücülerin, alternatif güzergâh olarak Havalimanı Kavşağı ile Toptancı Hali Kavşağı arasında bulunan Altınova Caddesi’ni tercih etmeleri önerildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Serik Caddesi üzerindeki Cırnık Köprüsü’nün kuzey şeridinde 12 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren bakım onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle Cırnık Köprüsü’nün kuzey şeridinde yol daraltması yapılarak, ulaşım iki şeritten sağlanacak.

Alternatif güzergah

Yoğun bir çalışmanın ardından köprü trafiği16 Haziran Cuma günü ulaşıma açılacak. Çalışma süresince oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı Alanya ve havalimanından Antalya istikametine doğru giden sürücüler, alternatif güzergâh olarak Havalimanı Kavşağı ile Toptancı Hali Kavşağı arasında bulunan Altınova Caddesi’ni tercih edebilecek.