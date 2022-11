Tarsus Şehir Tiyatrosu ’Çirkin’ oyununu, 25. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali çerçevesinde Ankaralı tiyatro severlerle buluştu.

Tarsus Şehir Tiyatrosu’nun, ünlü Alman oyun yazarı Marius von Mayenburg tarafından kaleme alınan tek perdelik “Çirkin” oyunu, 25. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’nde Ankaralılardan tam not aldı. Ankara’da, Yaşar Kemal Sahnesinde oynanan oyun, izleyiciler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Yönetmenliği Nihat Çapar tarafından gerçekleştirilen ’Çirkin’ oyunu, tiyatro severler tarafından keyifle izlendi. Oyunda Murat Çapar, Özmen Güvençli, Seçil Dedeyi, Ozan Karabulut ve Yahya Okat yer alıyor.

Oyun sonrası konuşma yapan Tarsus Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Çapar, Ankaralı tiyatro severlere teşekkürlerini ileterek, "Herkese merhabalar, Tarsus’tan geliyoruz. Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan’ın çok çok selamları var. Bizleri yalnız bırakmadığınız için siz Ankaralı izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Çok sağ olun” dedi.

Oyunu çok beğendiğini ifade eden tiyatro oyuncusu Koray Ergun, "Çok hoş bir oyundu. Güzel sergilediler. Bilhassa rejisini çok beğendim. Zor bir metnin altından iyi kalkmışlar. Bir ilçe tiyatrosu olarak güzel bir çalışmaydı. Bir sürü profesyonel tiyatrodan daha iyiydi. Yılların devlet tiyatrolarında seyrettiğimiz çoğu oyundan daha iyiydi. Böyle bir tiyatroyu bize izlettiği için Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan’ı da ayrıca tebrik ediyorum" diye konuştu.

İzlerken çok heyecanlandığını söyleyen bir izleyici, "Öncelikle hoş geldiniz, eskiden Mersin’de yaşayan birisi olarak. Oyun harikaydı. Oyuncularımızın kendi üstünde dekorları yansıtması, dekor değişimleri, sahne geçişleri, ışık tasarımı her şeyiyle çok güzel bir oyundu. Çok keyif aldık. İnşallah Ankara’ya tekrardan bekliyoruz. On numara beş yıldız bir oyundu. İlçelerde böyle büyük bir oyun çıkması gerçekten başarılı. Burada herkesi takdir ediyorum Oyuncuların o yüzüne yansıtması, jestler, mimikler, konuşmaları, volümü ve tonlamaları her şeyiyle çok güzeldi. O karakterleri çok güzel aktardılar. Hayatımızdaki, her şeyin gittikçe mekanikleştiğini, robotlaştığını, hayatın ikiyüzlülüğünü çok güzel anlattılar. Hiçbir eksik yok, fazlaydı" şeklinde konuştu.