Bayburt 27. Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri dahilinde Beybörek cirit müsabakaları final karşılaşması yapıldı.

Bayburt Belediyesi Cirit Sahası’nda gerçekleştirilen müsabakayı Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Gençlik Spor İl Müdürü Adem Köse ve vatandaşlar takip etti.

‘Kazanan dostluk oldu’

Kop Atlı Spor Kulübü ve Selçuklu Atlı Spor Kulüplerinin karşılaştığı müsabaka oldukça heyecanlı anlara sahne oldu. Dede Korkut’a özel icra edilen müsabakada kazanan dostluk olurken müsabaka sonunda, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Gençlik Spor İl Müdürü Adem Köse kulüp başkanları Erkan Tokay ile İsmet Özer’e günün anısına kupa takdiminde bulundular.

Müsabaka sonrası konuşan Başkan Pekmezci, “Bugün burada Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri çerçevesinde atlı spor kulüplerimizin yaptığı güzel bir müsabakayı izledik. Kop Atlı Spor Kulübü ve Selçuklu Atlı Spor Kulübü’nü bu güzel mücadelelerinden dolayı gönülden kutluyoruz. Bayburt Atlı Spor Kulüpleri bazında gerçekten Türkiye’de her geçen gün varlığını hissettiren bir konuma geldi. Bu konuda sizlerle gurur duyuyoruz. 9 kulübümüzle birlikte bu varlığımız her geçen gün güçlü bir şekilde artıyor. Bizde elimizden geldiği kadar kulüplerimizin yaşaması için destek vermeye gayret ediyoruz. Orta Asya’dan Anadolu’ya at üzerinde göç eden ecdadımız buralara geldi. Şimdi de onların torunları at üzerinde kendilerine yakışır biçimde icra ettikleri bir cirit oyunuyla hünerlerini ortaya koyuyorlar. Ben bir kez daha atlı spor kulüplerimizin yönetici ve temsilcilerini yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.