Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın göre başlamasının ardından hayata geçirdiği ilk yatırım olan Çirişhane Spor Kulübü Lokali, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Osmangazi Belediyesi, toplumun tüm fertlerine yönelik farklı projeleri hayata geçirerek Osmangazi’ye değer katmayı sürdürüyor. Osmangazili çocukların ve gençlerin spor yaparak yetişmesini hedefleyen Osmangazi Belediyesi, temeli geçtiğimiz Mayıs ayında atılan Çirişhane Spor Kulübü Lokali’ni gençlerin ve mahallelinin hizmetine sundu. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın mazbatayı almasının 48’inci gününde hayata geçirdiği ilk yatırımı olan Çirişhane Spor Kulübü Lokali, 163 metrekare taban alanı üzerine tek katlı olarak inşa edildi. Tesisin içerisinde dernek odası, lokal salonu, depo, mutfak ve wc yer alıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın ev sahipliğinde düzenlenen Çirişhane Spor Kulübü Lokali’nin açılış törenine CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Çirişhane Spor Kulübü Başkanı Ali Güner, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sporcular ve davetliler katıldı.

“Bizi bölmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz”

Çirişhane Spor Kulübü Lokali’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör saldırısını bir kez daha lanetleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bu açılışımızı geçtiğimiz hafta gerçekleştirecektik. Ancak TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı dolayısıyla iptal ettik. Hain terör saldırını bir kez daha kınıyorum. Ülkemizin üzerinde oyun oynamayalar, bizi bölmeye çalışanlar, 100 yıl önce nasıl ağızlarının payını aldılarsa, bundan sonra da aynı kararlılıkla kendilerine düşen payı alacaklardır. Emellerini gerçekleştirmelerine asla müsaade etmeyeceğiz. Yarın, Cumhuriyetin 101’inci yılını kutlayacağız. Cumhuriyetin ne zor şartlar altında kurulduğunu unutmamak ve gelecek nesillere de unutturmamak adına da elimizden geleni yapacağız. Bu minvalde de dün akşam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gençlerimize yönelik Emir Can İğrek konseri düzenledik. Bir Cumhuriyet gencinin binlerce genci nasıl bir araya getirdiğine şahit olduk” dedi.

Başkan Aydın’dan yeni spor tesisleri müjdesi

Osmangazi’ye yeni spor tesisleri daha kazandıracaklarının müjdesini veren Başkan Aydın, “29 Ekim tarihine kadar 11 tane açılış ve temel atma yapacağımızı söyledik. Bugün bu açılışların 8’incisini gerçekleştirdik. Geriye kalan açılış ve temel atmalarla birlikte, 7 ayda toplamda 21 açılış ve temel atmayı gerçekleştirmiş olacağız. Çirişhane Spor Kulübü Lokali’nin temelini göreve başlamamızın 48’inci gününde attık. 4 ay sonra da açılışını yapıyoruz. Spor, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına büyük önem taşıyor. Gençlerimizi spor yapmaya yönlendirmek zorundayız. Gençlerimizin spor yapabilmeleri adına da ilçemize yeni spor tesisleri kazandırmaya devam ediyoruz. Soğanlı Millet Bahçesi’nin yanında bulunan yaklaşık 20 dönümlük alanda yeni bir spor tesisi inşa etmek için çalışmaları başlattık. 7 veya 8 tane halı saha, bir büyük futbol sahası, kapalı masa tenisi alanı ve tenis kortları ile gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durup kendisini spora verebileceği bir tesis olacak. Gençlerimizin hayata daha iyi hazırlanabileceği alanlar oluşturmak için çalışıyoruz. İnşallah dönem sonunda onlarca spor alanını Osmangazimize kazandırmış olacağız. İki hafta önce Emek Spor Tesisi’ni hizmete açtık. Çağlayan Mahallesinde yapımı tamamlanan spor tesisi açılışa hazır. Demirtaş’a da bir spor tesisi inşa edeceğiz. Vatandaşımızın mutluluğu ve huzuru için, Osmangazi’’de yaşamanın onurunu hissetmeleri için 24 saat çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan aldığımız güç ile bunu yapıyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Çirişhane Spor Kulübü Lokali, hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

“Hep birlikte ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkaralım”

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Cumhuriyetin 101’inci yılında, Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençleri önemseyen, gençlere yönelik hizmetler gerçekleştiren ve bu yönde açılışlar yapan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlerin sosyalleşebilecekleri, spor yapabilecekleri alanların olması çok değerli. Kötü alışkanlıklara bulaşan, ülkenin kalkınması ve üretimi için sorgulamayan, hiçbir bir şey yapmayan, pasifize edilmiş bir gençlik oluşturmak isteyenler var. Bizler istiyoruz ki Atatürk’ün emanet ettiği gençler spor yapsın, sağlıklı olsun, çalışsın ve üretsin. Hep birlikte ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkaralım. O yüzden her bir hizmet, yatırım ve açılış çok önemli. Çirişhane Spor Kulübü Lokali, hayırlı olsun.”

Çirişhane Spor Kulübü Başkanı Ali Güner ise, “Çirişhane Spor Kulübü, 1968 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Amatör kümede mücadele ediyoruz. Son iki senedir çok büyük sıkıntılar yaşadık. Erkan Aydın Başkanımız, göreve gelmesinin ardından kulübümüze destek oldu. Göreve başlamasının ardından ilk yatırımı olarak da bu lokali kulübümüze kazandırdı. Erkan Başkanımıza şahsım ve sporcularım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çirişhane Mahallesi Muhtarı Nedim Çapa, “Çirişhane Spor Kulübü’nün bir binası yoktu. Hatta bazı malzemeleri muhtarlık binasına bırakıyorlardı. Bu tesis ile birlikte bir spor kulübü olduğunu hissediyoruz. Osmangazi’yi güzelleştirmek ve daha yaşanabilir hale getirmek için çalışan Erkan Başkanımıza hizmetlerinden dolayı şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum” dedi.