Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yağışla birlikte debisi yükselen dereye düşen Fatma Sezer (11) kayboldu. Dün ara verilen çalışmalarda bugün, Kızıltepe-Ceylanpınar boyunca arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgilere göre, dün saat 13.00 sıralarında Kızıltepe’nin kırsal Çatalca Mahallesi’nde köprüden geçerken dengesini kaybeden 11 yaşındaki Fatma Sezer, sağanakla birlikte debisi yükselen Cırcıp Deresi’ne düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri ile Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibinden dalgıçlar sevk edildi. Ekipler, Sezer için arama kurtarma çalışması başlattı.

Çalışmalara dün ilerleyen saatlerde ara verilirken, bugün de ekipler birçok noktada aramalara başladı. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi Saraççeşme Mahallesi’ne bağlı Boncuklu mezrasında yaşadığı öğrenilen çocuk, Cırcıp Deresi’nde akıntıya kapılmıştı. Kızıltepe-Ceylanpınar boyunca arama kurtarma çalışmaları sürüyor.