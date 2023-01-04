Ustaların el emekleriyle işledikleri el süpürgelerinin yerini elektrikli süpürgeler alınca, el süpürgesi üreten atölyeler bir bir kapanmaya başladı. Teknolojiye direnen son süpürge ustaları, çırak yetişmemesinden yana dertli.

Ustaların el emekleriyle işledikleri el süpürgelerinin yerini elektrikli süpürgeler alınca, el süpürgesi üreten atölyeler bir bir kapanmaya başladı. Teknolojiye direnen son süpürge ustaları, çırak yetişmemesinden yana dertli.

Geçmiş yıllarda el süpürgeciliğinin merkezlerinden biri olan Edirne’de, 30 yıl önce 50 süpürge ustası bulunuyordu. Binlerce ailenin geçim kaynağı olan süpürgecilik, teknolojinin ilerlemesiyle adeta bitme noktasına geldi. Ustaların altın gibi el emekleriyle işledikleri el süpürgelerinin yerini elektrikli süpürgeler aldı. Talebin azalmasıyla birlikte, el süpürgesi üreten atölyeler de bir bir kapanmaya başladı. Edirne’nin süpürge ustalarından bazıları teknolojiye direnmeye devam ediyor. 10 ustayla mesleği yaşatmaya çalışan son süpürge ustaları, mesleklerinin yaşaması için ter döküyor.

Meslek aşkıyla tek bir odada geçen 62 yıl

62 yıldır süpürgecilik yapan Cevdet Şen, "Elektrikli süpürgelerin yaygınlaşmasıyla ve çırak yetişmediği için mesleğimiz bitme noktasına geldi. Bu meslek birkaç sene gidecek, belki 5-10 sene bile gitmez. İstanbul’a toptan satıyoruz, oradakiler de Doğu Anadolu illerine gidiyor" dedi. Bir başka süpürge ustası Çetin Tabakçı da yıllardır süpürgecilik yaptığını söyledi. İki çocuğunu süpürgecilik yaparak büyüttüğünü anlatan Tabakçı, bir süpürgeyi 2 lira 50 kuruşa bağladıklarını söyledi.