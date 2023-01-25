Oltu çıraklık eğitim Merkezi öğretmenleri yarıyıl tatilinde iki haftalık işbaşı eğitimi için İspanya’nın Granada şehrine gitti.

Oltu çıraklık eğitim Merkezi öğretmenleri yarıyıl tatilinde iki haftalık işbaşı eğitimi için İspanya’nın Granada şehrine gitti.

Oltu Çıraklık eğitim merkezinin hazırlayıp sunduğu, Türkiye Ulusal Ajansının finanse ettiği 2021 ve 2022 Yıllarına ait Akredite projesi İşbaşı eğitimi için öğretmenler İspanya’nın Granada şehrine gitti. Motorlu Araçla Teknolojisi, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında öğretmenler alanlarında mesleki gelişimleri için işbaşı eğitimine katılacaklar.

Oltu Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü Önser Yeğin başkanlığında organize edilen işbaşı eğitimi yarıyıl tatilinde gerçekleşeceğinden zaman açısından da önemli bir kazanım olacak.

Oltu Çıraklık Eğitim Müdürü Önser Yeğin, “Merkezde beş Meslek dersleri öğretmeni var. Öğrenci sayımız 300’ün üzerinde ve her öğretmenimize 60’tan fazla öğrenci koordinatörlüğü düşmektedir. Bunun için bu yurt dışı işbaşı eğitimini yarıyıl tatilinde planlayarak öğrencilerimizin öğretmenlerinden mahrum kalmamasını sağlarken, öğretmenlerimizin de bu tatili alanlarında işbaşı eğitimiyle değerlendirmiş olduk. Eğitimin en önemli bir parçası olan işbaşı eğitimi, öğretmenlerimizin gelişen teknoloji, yenilikçi yaklaşımları yerinde görüp tecrübe paylaşımlarıyla alan eğitimlerine önemli bir katkı sağlayacaklardır.

Önümüzdeki günlerde değişik alalarda 6 çırak öğrencimizi 90 günlük staj için AB ülkelerine göndereceğiz. Yine 19 günlük kısa süreli staj hareketliliği için yaklaşık 12 öğrencimizi de AB ülkelerinde staj yapmak için göndermiş olacağız.

Bizim bu projemizden istifade etmek için merkezimizin kayıtlı öğrencisi ve Merkezimizde görevli öğretmeni olmak zorunluluğu vardır. Yabancı dili iyi olan ve meslek edinmek ve mesleğini AB Ülkelerinde sürdürmek isteyen öğrencilerimiz web sitemizden başvuru formunu doldurarak proje komisyonuna müracaat edebilirler” diye konuştu.