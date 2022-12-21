Motorlu Araçlar Teknolojisi Çıraklık öğrencileri 19 Günlük Portekiz Stajı dönüşünde ilçe Kaymakamı Cevdet Bakkal’ı ziyaret ettiler.

Motorlu Araçlar Teknolojisi Çıraklık öğrencileri 19 Günlük Portekiz Stajı dönüşünde ilçe Kaymakamı Cevdet Bakkal’ı ziyaret ettiler.

Oltu Mesleki Eğitim Merkezinin hazırlayıp planladığı, Türkiye Ulusal Ajansının da Erasmus+ çerçevesinde kabul ederek finanse ettiği AB Erasmus+ bağlamında Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı 5 öğrenci 19 günlük stajları için Portekiz’in Braga şehrine gittiler. Öğrenciler burada bilfiil işletmelerde alan ve dallarında stajlarını başarılı bir şekilde tamamlayarak yurda döndü. Dönüşlerinde proje koordinatörü ve Oltu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Önser Yeğin ile projede refakatçi öğretmen olarak görev yapan Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni Okan Demirel ve projeye katılımcı olarak katılan öğrenciler ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin ile birlikte ilçe Kaymakamı Cevdet Bakkal’ı ziyaret ederek proje ve çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.

AB projeleri hakkında oldukça bilgi sahibi hatta master yapmış olan Oltu Kaymakamı Bakkal öğrencilere öğrenmeleri ve ne gibi tecrübeler elde ettiği yönünde sorular sorarak projenin kendilerine mesleki açıdan katkılarını öğrendi. Proje ve amaçları hakkında kısa bir bilgi veren merkez müdürü Önser Yeğin ilçe Milli Eğitim Müdürü ve öğrencileri makamında ağırlayan Kaymakam Bakkal oldukça faydalı bilgiler verip öğrencilere nasihatte bulundu. Oltu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Önser Yeğin ilçe Kaymakamı Cevdet Bakkal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin’e teşekkür etti.