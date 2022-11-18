Erzurum’dan çocuk yaşta iken ailece göç ettikleri İstanbul’da girdiği bir ayakkabı fabrikasında çırak, kalfa ve usta olarak çalışan Cevdet Akdemir (38), kardeşleri gibi genç yaşta iş insanı oldu. İstanbul’dan sonra memleketi Erzurum’a da bir ayakkabı fabrikası kuran Akdemir, 40 gencin iş sahibi olmasını sağladı.

Erzurum’dan çocuk yaşta iken ailece göç ettikleri İstanbul’da girdiği bir ayakkabı fabrikasında çırak, kalfa ve usta olarak çalışan Cevdet Akdemir (38), kardeşleri gibi genç yaşta iş insanı oldu. İstanbul’dan sonra memleketi Erzurum’a da bir ayakkabı fabrikası kuran Akdemir, 40 gencin iş sahibi olmasını sağladı.

Merkez Yakutiye ilçesinde yaşayan Bahaddin- Raife çiftinin 10 çocuğu küçük yaşta gittikleri İstanbul’da çeşitli fabrikalarda çırak olarak işe başladı. Girdikleri işlerde kısa sürede başarılı olan ve çıraklıktan kalfalığa oradan da ustalığa kadar yükselen Akdemir kardeşler güçlerini birleştirip tekstil ve ayakkabı fabrikası kurdu. Ailenin 7’nci çocuğu olan evli 3 çocuk babası Cevdet Akdemir mesleğini yıllar önce göç ettikleri baba ocağına taşıdı. Merkez Yakutiye ilçesinin Hilalkent semtinde Büyükşehir Belediyesine ait Kültür Merkezi’nin alt katını kiralayan Akdemir ilk etapta 40 kişiye ekmek kapısı oldu. Hedefinin çalışan sayısını 200’e çıkarmak olduğunu belirten iş insanı Cevdet Akdemir şunları söyledi:

"Babam ölünce annem bizleri çok zor şartlar altında büyüttü. İş imkanı yoktu. Kardeşlerim ve ben çocuk yaşta iken İstanbul’a göç ettik. Hepimiz bir işe girip çalıştık. Ama hiç yılmadık ve azimle çalıştık. Annem bizim hep birleştiricimiz oldu. Kardeşler olarak güçlerimizi birleştirip uzmanlaştığımız tekstil ve ayakkabı da birer fabrika kurduk. Yüzlerce kişiye iş imkanı tanıdık. Ben ve ailem baba ocağımız Erzurum’u hiç unutmadık. Biz yaklaşık 25 yıl önce işsizlik nedeniyle İstanbul’a gitmiştik. Bizim o sıkıntıları başkaları çekmesin diye buraya fabrika kurmaya karar verdik. Ben buna talipli oldum ve Erzurum’a döndüm. İlk etapta kültür merkezinin altında 40 kişinin istihdam edildiği bir yer açtık. Yakında organize sanayide kuracağımız fabrikada bu sayıyı en az 200’e çıkaracağız. Şunu gördük ki insanlar güçlerini birleştirir ve çalışkan olursa her şeyin sahibi olur. Gittiğimiz ve çektiğimiz o sıkıntıları hiçbir zaman unutmayacağız. Bize hem analık hem de babalık yapan annemiz Raife Akdemir bizi bir arada tutup bugünlere gelmemizi sağladı. Eşlerimizde ’patron hanımıyım’ demeyip fabrikada birer işçi gibi çalışıyorlar."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’den övgüyle bahseden Akdemir, "Erzurum’a yatırım yaparken ne gibi sorunlarla karşılaşırız diye düşünüyorduk. Ama tanıştığımız Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen bu düşüncelerimizi aklımızdan sildi ve kısa sürede fabrikamızı kurduk. Şu an 40 personelimiz var. Tek isteğimiz buranın dar gelirli ailelerin ekmek teknesi olarak çalışması. Burada bizimle çalışmak isteyen tecrübeli bay ve bayan elamanları bekliyoruz. Sayı ne kadar olursa olsun hepsine kapımız açık" dedi.