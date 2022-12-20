Ülkemizde Mesleki Eğitim Merkezlerinde 200 binlerde olan çırak sayısı 1 milyonu geçti. Trabzon Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezinde 40 saat süren mesleki eğitim kursun ardından 150 kişi, çırak olarak başladıkları mesleklerinde usta öğretici belgesi almak için sınavda ter döktü.

Ülkemizde Mesleki Eğitim Merkezlerinde 200 binlerde olan çırak sayısı 1 milyonu geçti. Trabzon Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezinde 40 saat süren mesleki eğitim kursun ardından 150 kişi, çırak olarak başladıkları mesleklerinde usta öğretici belgesi almak için sınavda ter döktü.

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, bir yıl önce 900 civarında olan öğrenci sayısının 8 bin 500’lere çıktığını belirterek, “Bir yıl önce 900 civarında olan öğrenci sayımız bugün 8 bin 500’lere kadar çıktı. Ülkemizde 200 binlerde olan mesleki eğitim merkezlerindeki çırak öğrenci sayımız bugün 1 milyonu geçti” dedi.

Sınavı başarıyla tamamlayanların ustalık belgesi almaya hak kazanacaklarını belirten Fettahoğlu, “Trabzon’da şuan 6 merkezi eğitim merkezimiz ve 40 okulumuzun içerisindeki mesleki eğitim merkezlerimizle birlikte 8 bin 500 civarında çırak öğrencimize eğitim veriliyor. Ortaokulu mezunu olan öğrencilerimiz haftanın bir günü mesleki eğitim merkezlerimize gelerek eğitimlerini alıyor diğer 4 günde işletmelerde çırak öğrenci olarak bulunuyorlar. Bu şekilde de iş başında deneyim kazanmış oluyorlar. Bu öğrencilerimize özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın teşvikleri ilk 3 yıl için mesleki eğitim merkezlerine kaydolan öğrencilerimize asgari ücretin yüzde 30’u oranında teşvik 4 yılın sonunda da yüzde 50 oranında teşvik veriliyor. Bu tamamen mesleki eğitimin önünü açmaya yönelik bir çalışma. Gerek sayın Cumhurbaşkanımızın bu teşvikleri gerekse Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer bakanımızın mesleki eğitimi çok önceliklendirmiş olması Trabzon’da da bir yıl içerisinde mesleki eğitim merkezindeki öğrenci sayımızın neredeyse 10 kat civarında artmasını sağladı. Bir yıl önce 900 civarında olan öğrenci sayımız bugün 8 bin 500’lere kadar çıktı. Ülkemizde 200 binlerde olan mesleki eğitim merkezlerindeki çırak öğrenci sayımız bugün 1 milyonu geçti” dedi.

Ara eleman sorunu çözülüyor

Ara eleman sorunun çözüldüğüne dikkat çeken Fettahoğlu, “Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezimizde usta öğreticilik sınavına giren öğrencilerimizle kursiyerlerimizle bir araya geldik. Bu sınavı başarıyla tamamlayan usta öğreticilerimiz ustalık belgesi almaya hak kazanacak ardından kendileri iş yerlerinde çırak öğrenci ve stajyer öğrenci çalıştırabilme hakkını kazanmış olacaklar. Öncelikli olarak ara eleman sorunu çözülüyor aranan eleman sorunu artık Türkiye’de ve ilimizde sorun olmaktan çıkar bir hale gelecek” diye konuştu.

Ortahisar Merkezi Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Durukan da kursiyerlerin 40 saat eğitim gördüğünü ifade ederek, “Trabzon’un çıraklarına, ustalarına belgelendirme kısmında ve bunların meslek hayatında yetiştirilmeleri için katkı sunmaya çalışıyoruz. Çıraklar, gelecekte iyi bir meslek erbabı olması için kalfalık, ustalık sınavlarına haftanın bir günü burada eğitimlerine diğer günlerde işletmelerde meslek eğitimlerine devam ediyor. Çırak adaylarımızın en son belgesi olan çırak yetiştirmesi için alması gereken ustalık belgesinin sınavı. Bakanlığımız belirlediği 34 alan 184 dalda bütün meslek dallarında eğitim vermekteyiz. Eğitimleri yıl boyunca devam ettiriyoruz. Adaylar bize usta öğretici belgesi almak için müracaat etti. Şu anda 150 civarında aday 40 saat kurs eğitimi gördü” dedi.

Ustalık belgesi almak için sınava giren 48 yaşındaki Fatih Bayrak, “Meslek eğitimini daha üst seviyeye çıkarmak için başvurdum. Yüksek okul mezunuyum ama öğrenmenin yaşı yok öğrenmeye devam ediyoruz. İklimlendirme mezunuyum klima elektronik ev aletleri üzerine çalışıyorum” diye konuştu.

Aşçılık üzerine başvurduğunu belirten 45 yaşındaki Mehmet İzci de, “Aşçıyım. Aşçılık üzerine yeni elemanlar yetiştirmek için başvurdum. Kurs sayesinde eksiklerimizi tamamladık. Bir belgemiz eksikti onu da aldık. Yeni elemanlar yetiştirmek için onu da aldık” dedi.