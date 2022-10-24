2 şüpheli ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta arama yaptı. Aramada ağzı kapalı cips paketine zulalanmış vaziyette ve araçta bulunan 2 şahsın üzerinde toplam 3 parça halinde 99,99 gram Metamfetamin madde ele geçirildi.

Tokat’ta Narkotik ekiplerince yapılan operasyonda cips paketine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.