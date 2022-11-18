Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında Anadolu Otoyolu mevkiinde yolcu otobüsünde seyahat eden şüpheli şahsa ait poşette bulunan cips kutusuna gizlenmiş 500 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında Anadolu Otoyolu mevkiinde yolcu otobüsünde seyahat eden şüpheli şahsa ait poşette bulunan cips kutusuna gizlenmiş 500 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında, Anadolu Otoyolu mevkiinde yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpeği Asır ile yapılan kontrolde, köpek bir yolcunun eşyalarına tepki verdi. Detaylı yapılan aramada, cips kutusu içerisine gizlenmiş vaziyette toplamda 500 gram toz esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.