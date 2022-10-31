Eskişehir’de bir marketin önündeki stanttan cips çalan bir kadın güvenlik kameralarına yakalandı.

Eskişehir’de bir marketin önündeki stanttan cips çalan bir kadın güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Cengiz Topel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde marketin önünden geçen grubun içindeki bir kadın, kaldırımda bulunan stanttan cips çaldı. Grup halinde ilerlerken gözüne kestirdiği cips paketini alarak yoluna devam eden kadın, marketin güvenlik kamerasına yakalandı. Daha önce de benzer olayların yaşandığını belirten market sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaştı.