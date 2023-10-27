Çorum’un Alaca ilçesinde ciple çarpışan bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Cengizhan Mahallesi Vadi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zehra D. yönetimindeki 19 ACG 839 plakalı cip, bisikletiyle ara yoldan çıkan Ömer Şaşkın’a (34) çarptı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İlçede öğretmen olarak görev yapan cip sürücüsü Zehra D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.