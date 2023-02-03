Niksar Çamiçi Yaylası’nda Off-Road Kulübü ekibi, cipleri ile karda adrenalin dolu anlar yaşadı. Trafiğe kapalı alanda karlı yollarda araçlarının performansını test eden ekip, kayak yapmayı da ihmal etmedi. Kulüp üyelerinden bazıları, cipin arkasına bağladıkları kızağa binerek kaydı. Cipin çektiği kızakla kayak yapan kulüp üyelerinin o anları kameralara yansıdı.

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir off-road kulübü ekibi, cipin arkasına bağladıkları kızakla kayak keyfi yaptı.

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