Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt’tan İnegöl’e seyir eden Ali Talha C. (21) yönetimindeki 16 BOU 28 plakalı cip, kavşaktan karşıya geçmeye çalışan Emre D.’ye (15) çarptı. Çarpmanın ardından duran cipe, arkasından gelen Murat B. (38) yönetimindeki 09 JL 536 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaya çocuk ile araçların sürücüleri yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Emre D.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde cip, yolun karşısına geçen çocuğa çarptı. Bu sırada duran cipe arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

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