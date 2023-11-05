Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde cip ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, 12.20 sıralarında Malatya-Adıyaman Karayolu Doğanşehir ilçesi Karanlıkdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyreden Mehmet Dilli (64) yönetimindeki 02 ADA 285 plakalı cip, karşı yönden gelen S.M.A. (43) yönetimindeki 27 SA 500 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Mehmet Dilli olay yerinde hayatını kaybetti.
Tır sürücünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.