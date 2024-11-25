Bursa’nın İnegöl ilçesinde cip ile otomobil çarpıştığı kazada 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan İbrahim E. (33) idaresindeki 34 ZC 2974 plakalı cip, sokaktan çıkan Mehtap C. (40) idaresindeki 16 UJ 696 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu kadın sürücü ve yanındaki çocuğu 11 yaşındaki Ayberk C. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.