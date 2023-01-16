Malatya’da cip ile özel halk otobüsün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Malatya’da cip ile özel halk otobüsün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 17.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saraybosna Caddesi üzerinde seyir halinde olan F. Y. idaresindeki 44 AEA 573 plakalı Hyundai marka cip ile aynı yöne ilerleyen F. M .A. yönetimindeki 44 H 0055 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Kazada F.Y. (43) ile K.E.Y. (14) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.