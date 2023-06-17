Çorum’da cip ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Esnafevleri 4. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazik B. yönetimindeki 34 GE 7372 plakalı cip sokak üzerinde seyir halinde olan Deniz T. idaresindeki 19 BF 807 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Deniz T. yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.