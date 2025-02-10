Kocaeli TEM Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, bariyere ve duvara çarparak durabildi, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Derince ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Mersincik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü A.K.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KGS 006 plakalı cip, çarptığı bariyerleri söktü. Ardından yön tabelasına çarpan cip, duvara tosladı. Kazayı gören vatandaşlar, yaralıları araçtan çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü A.K. ile yolcu A.Y.’yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle cip hurdaya dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.