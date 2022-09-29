Trakya Elektrik Perakende Satış AŞ (TREPAŞ), hayatın her alanında olduğu gibi iş alanında da kadın-erkek eşitliğini destekleyen politikalar izlemeye devam ediyor.

Trakya Elektrik Perakende Satış AŞ (TREPAŞ), hayatın her alanında olduğu gibi iş alanında da kadın-erkek eşitliğini destekleyen politikalar izlemeye devam ediyor.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli bölgelerinde 1 milyonu aşkın kişiye hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için faaliyetlerini sürdüren firma, iş süreçlerinde de cinsiyet eşitliğine dikkat ediyor. TREPAŞ, kadın ve erkek çalışanlarının hayatın her alanında olduğu gibi iş süreçlerinde de dengeli dağılımına önem verirken, “İşin cinsiyeti yoktur” görüşünden yola çıkarak bünyesinde barındırdığı 84 kadın ve 84 erkek çalışanıyla enerji sektöründeki paydaşları içinde yüzde 50 denge oranını sağlıyor.

TREPAŞ, iş hayatında kadın erkek eşitliğini sürdürülebilir kılmak için mesleki bilgilendirme çalışmaları, üniversite ve öğrenci grupları ziyaretleri gibi birçok konuda cinsiyet eşitliğini kurum felsefisinin bir parçası haline getiriyor.