Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İsmet Besen, cinsel yolla bulaşan hastalıklara dikkat çekti. "Ne kadar çok insan ve ilişkiler varsa, cinsel hastalıklar da var" diyen Dr. Besen, cinsel yolla en sık bulaşan hastalıklar hakkında bilgiler verirken, uyarılarda da bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İnsanlığın varlığından bu yana bu tür hastalıkların olduğunu vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İsmet Besen, "Ne kadar çok insan ve ilişkiler varsa cinsel hastalık da var" diyerek cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Herkesin bildiği uçuk ve halk arasında 'pamukçuk' denilen mantarın cinsel yolla geçtiği bilinmediğini belirten Dr. Besen, "Cinsel hastalıkların iki türü var, bakteriler aracılığıyla taşınanlar ve virüsler aracılığıyla taşınanlar. Bakteriyel yolla olanları biz genelde çıban, apse gibi belirtilerle fark edebiliriz ve tedavileri nispeten daha kolay. Ama virüslerle bulaşanlar, örneğin AIDS, HPV, şu anda bizi en çok ilgilendiren HPV’dir. Cinsel ilişki yaşayan birçok insan bunu alıyor. Tabii herkeste hastalık yapmıyor ama çok uzun vadede rahim ağzı kanserine, vulva kanserine neden olabiliyor" diye konuştu.

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların bazılarının yalnızca genital bölgede olurken, bazılarının da insan sağlığını çok ciddi ölçüde tehdit eder ve tüm vücüdu kaplayan belirtilere neden olduğunu ifade eden Dr. Besen, "Eşlerden birinde bu hastalıklardan biri bulunuyorsa diğer eş ve doğabilecek çocuklarda aynı hastalığı taşıma riskiyle karşı karşıya kalabilir" dedi.

Dr İsmet Besen, cinsel yolla en sık bulaşan hastalıklarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

Bel soğukluğu (gonore): Bel soğukluğu karın içi iltihaplanmalara, hem erkek hem kadında kısırlığa ve üreme organlarında apselere neden olabilmektedir.

Hamile bir kadında bebeğe bulaşma riski de vardır. Hastalık Doğum kanalında bebeğe ulaşarak, Yeni doğan bebekte körlük ve zatürreye yol açabilir.Hastalığın be lirtileri 2 veya 3 hafta

içerisinde başlar. Erkeklerde sık sık idrar yapma ve idrar yaparken yanmalı idrar ve akıntı gibi problemler oluşturur. Kadınlarda ise adet düzensizliği ve akıntı gibi nedenlere sebep olur. Tedavisi kolay bir hastalıktır.

Frengi (Sifiliz): Frengi tüm vücudu etkileyen ve cinsel yılla bulaşan bir hastalıktır. Erken tanısı çok önemlidir ve tedavi edilebilmektedir.

Annede olan frengi bebeğe de bulaşabilir. Hastalık, frengi mikrobunun vücuda girdiği yerde şişkin ve ağrısız bir yara ile kendini belli eder. Hastalık ilerlediği takdirde hastanın sinir sistemi zarar görerek körlük ve sağırlık gibi durumlar ile tehdit altında kalabilir. Ayrıca frengi tümör ve buna bağlı ölümlere yol açabilir.

Klamidya : Klimadyanın en zararlı yanı hem erkek hem kadında kısırlık ve üreme organınlarındaki apselere neden olmasıdır.Klimadya olan kadında sarı köpüklü bir akıntı olur ve karın içi iltihaplanmalara da neden olur. Bu yüzden klimaya hastalığı olan kadınlar kısırlık riski ile karşı karşıyadır. Erkekler ise yanmalı idrara çıkma ve sarı akıntı ile karşılaşır. Yeterli sperm üretilmezse kısırlık olabilir.

Genital uçuk (Herpes) : Kadınlarda görülen ve cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. İdrar yollarında çeşitli hastalık ve enfeksiyonlara, menenjit, rahim ağzı kanseri ve düşüklere neden olabilir. En büyük belirtisi kadın üreme organında kaşıntı ve ağrılı uçuğa benzeyen sivilceler görülür. Bunlar kaşıntı yapar ve ağrılı yaralara neden olabilir. İyileştikten sonra tekrar etme riski de vardır.

Hepatit B(Sarılık): Hepatit B kan yolu ve cinsel ilişki ile bulaştığı tipleri vardır.

Belirtileri; karaciğerde büyüme ve hassaslık idrar renginde koyulaşma ve normalden daha sarı bir renk şiddetli ateş ve kusmadır.Kesin bir tedavisi toktur ancak zararı azaltılabilmektedir.

HIV-AIDS : Hıv vürüsü kan yolu ve cinsel yolla bulaşan bir virüstür. HIV'in neden olduğu hastalık AIDStir.AIDS tedavisi olmayan bir hastalıktır ve ücudun bağışıklık siste mini öldürerek vücudu diğer hastalıklara karşı daha hassas hale getirmektedir.HIV virüsü vücuda girdikten 3 ay sonra yapılacak olan ELISA testi ile saptanabilmektedir. HIV virüsü bulaşıcıdır ve vücuda girdikten 10 yıl sonra aktif hale gelir.

Belirtileri; ateşlenme kilo kaybı gece terlemeleri cinsel organda uzun süreli yara ve mantarlar gibi faktörlerdir.